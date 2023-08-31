Смоленск 2.0

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Бойцы из Смоленска, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили земляков за поддержку

Бойцы из Смоленска, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили земляков за поддержку

Очередной большой груз отправили в зону СВО депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Артём Туров Стройматериалы, инструменты – все то, что пригодится бойцам для проведения работ на месте дислокации: организации блиндажей и окопов.

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