Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Государственную думу в Тверском районе Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
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