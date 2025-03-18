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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тардиф об обсуждении допуска сборной России на Олимпиаду-2026: «Встреча с новым президентом МОК пройдет после сессии»

Выборы нового президента МОК состоятся в рамках сессии организации в Афинах 20 марта. «На сессии МОК буду я и генеральный секретарь ИИХФ.

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