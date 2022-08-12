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«ЦСКА станет претендентом на золото, если будет так же уверенно выглядеть на дистанции». Сутормин об армейцах

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался в преддверии матча с ЦСКА. Команды встретятся в субботу в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Мир РПЛ.

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