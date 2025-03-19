Зеленский планирует крупнейшую атаку на Россию. Срыв мирных переговоров

По информации Telegram-канала INSIDER-T, президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабную атаку на российские нефтеперерабатывающие заводы, которая станет самой крупной за всю историю специальной военной операции.
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