Колосков о сезоне РПЛ: «Лучшего тренера я бы не выбирал. Его нет, выбирать не из кого» 

«Не очень согласен, что Марцел Личка — лучший тренер. Если задуматься, то выбирать и не из кого. Логично вроде бы выбрать Семака за очередное чемпионство… Но «Динамо» при Личке заметный шаг вперед сделало, спрогрессировало.
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