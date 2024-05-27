Колосков о сезоне РПЛ: «Лучшего тренера я бы не выбирал. Его нет, выбирать не из кого» 

«Не очень согласен, что Марцел Личка — лучший тренер. Если задуматься, то выбирать и не из кого. Логично вроде бы выбрать Семака за очередное чемпионство… Но «Динамо» при Личке заметный шаг вперед сделало, спрогрессировало.