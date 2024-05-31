Зенитчики рассказали «Известиям» о новых типах целей в небе

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Бук-М2» группировки войск «Центр» адаптируют тактику под постоянно изменяющиеся условия в воздухе, обороняют свои установки и уничтожают поставляемые на Украину образцы западного вооружения.
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