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Владимир Гомельский: «Базаревичу, как мне кажется, интереснее работать за рубежом, чем в России»

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о востребованности российских тренеров в следующем сезоне Лиги ВТБ в случае ухода иностранных специалистов.

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