NQ Levels Based on Elliott Wave Forecast E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! RichieB8695 the levels below price are based on where C would be in an ABC Correction, The first blue zone above is a forecasting of a possible B.
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