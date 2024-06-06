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Группировка войск «Центр» ВС РФ сообщила об уничтожении 400 целей ВСУ

Группировка войск «Центр» ВС РФ сообщила об уничтожении 400 целей ВСУ

Группировка российских войск «Центр» в течение суток уничтожила два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нанесла огневое поражение 400 выявленным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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