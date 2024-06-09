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Константин Малофеев: Народы должны научиться договариваться без американцев

Константин Малофеев: Народы должны научиться договариваться без американцев

Слабеющий "гегемон" для сохранения своего доминирования устраивает хаотизацию целых регионов. Примеров масса, начиная от "арабской весны" и заканчивая Европой, чья экономика трещит по швам.

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Комментарии
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В
Владислав
Это АНГЛИЙСКИЕ...
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4 час.
Александр Батт
Народы боятся. Американцы бомбят всех непослушных.
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3 час.
Eduard
У нас свободный мир,какие на хрен &quot;гегемоны-самозванцы&quot;?
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59 мин.

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