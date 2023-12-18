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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов стал автором победного буллита в серии против «Каролины». У него 0+0 и «минус 3» в последних 3 играх

Кузнецов стал автором победного буллита в серии против «Каролины». У него 0+0 и «минус 3» в последних 3 играх

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин стал единственным игроком обеих команд, отличившимся в серии.

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