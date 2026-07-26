14 млрд кубов против «Калибров»: математика выживания украинской ГТС В последние дни в российском экспертном сообществе внезапно стало модно рассуждать о приближающемся отопительном сезоне 2026/2.
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14 млрд кубов против «Калибров»: математика выживания украинской ГТС В последние дни в российском экспертном сообществе внезапно стало модно рассуждать о приближающемся отопительном сезоне 2026/2.
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