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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Третий удар по "Яндексу". После атаки БПЛА перестал работать дата-центр во Владимире

Третий удар по "Яндексу". После атаки БПЛА перестал работать дата-центр во Владимире

Неполадки после удара затронули не только клиентов "Яндекса", но и тех, кто работает с его сервисами Беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире, после чего его работа полностью остановилась.

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