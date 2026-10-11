Третий удар по "Яндексу". После атаки БПЛА перестал работать дата-центр во Владимире

Неполадки после удара затронули не только клиентов "Яндекса", но и тех, кто работает с его сервисами Беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире, после чего его работа полностью остановилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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