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Царьград

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Во Владимирской области четверо убили 21-летнюю девушку из ревности

Во Владимирской области четверо убили 21-летнюю девушку из ревности

В лесу под Судогдой 8 октября нашли тело 21-летней девушки, которую, по версии следствия, 6 октября в квартире на улице Пролетарской избили руками, ногами, деревянным ящиком и стулом четверо подозреваемых, включая двух несовершеннолетних.

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