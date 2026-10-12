Во Владимирской области четверо убили 21-летнюю девушку из ревности

В лесу под Судогдой 8 октября нашли тело 21-летней девушки, которую, по версии следствия, 6 октября в квартире на улице Пролетарской избили руками, ногами, деревянным ящиком и стулом четверо подозреваемых, включая двух несовершеннолетних.