Страна и люди
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Страна и люди

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60 000 мавров вторглись в земли Кастильской короны

60 000 мавров вторглись в земли Кастильской короны

По данным властей в Сеуту прорвалось до 60 000 мавров, фактически полноценная армия. Будет Халифат!Кастильцы перебрасывают подкрепления в Сеуту, чтобы сдержать наступления мавров, которые прорвали пограничный кордон.

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