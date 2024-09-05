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Китай

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Министерство финансов РФ в 7 раз увеличит объемы покупки валюты и золота

Санкт-Петербург, 4 сентября /Синьхуа/ -- Совокупный объем средств, которые Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты и золота с 6 сентября по 4 октября, составит 172,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

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