Министерство финансов РФ в 7 раз увеличит объемы покупки валюты и золота

Санкт-Петербург, 4 сентября /Синьхуа/ -- Совокупный объем средств, которые Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты и золота с 6 сентября по 4 октября, составит 172,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства в среду.