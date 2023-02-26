РИА Новости: наименьший уровень безработицы отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе

Согласно исследованию РИА Новости, в России уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года составил 3,7%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае, а самый высокий - в Ингушетии.