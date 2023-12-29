Бочкарёв: Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал жителям города, что завершена активная фаза заморозки грунтов и идет подготовка к старту работы тюбингоукладчика для сооружения эскалаторного хода второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.