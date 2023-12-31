Вечеринка по-советски: как развлечь себя и гостей на Новый год

Как обычно вы встречаете Новый год? Просыпаетесь утром и бежите за банкой зеленого горошка в ближайший магазин? По пути захватываете еще одну бутылку шампанского про запас, а затем целый день стоите у плиты и готовите долгожданные оливье и селедку под шубой? А что, если встретить Новый год нестандартно и весело? «ФедералПресс» предлагает темы для новогодней вечеринки по мотивам любимых советских фильмов.
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