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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Вечеринка по-советски: как развлечь себя и гостей на Новый год

Вечеринка по-советски: как развлечь себя и гостей на Новый год

Как обычно вы встречаете Новый год? Просыпаетесь утром и бежите за банкой зеленого горошка в ближайший магазин? По пути захватываете еще одну бутылку шампанского про запас, а затем целый день стоите у плиты и готовите долгожданные оливье и селедку под шубой? А что, если встретить Новый год нестандартно и весело? «ФедералПресс» предлагает темы для новогодней вечеринки по мотивам любимых советских фильмов.

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