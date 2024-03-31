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Петербургский дневник

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Румыния начинает выдавать россиянам шенген

Румыния начинает выдавать россиянам шенген

У кого осталась национальная виза, для посещения Румынии новую делать не нужно Румыния с 31 марта начинает оформлять россиянам шенгенские визы, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников румынского консульства.

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