Румыния начинает выдавать россиянам шенген

У кого осталась национальная виза, для посещения Румынии новую делать не нужно Румыния с 31 марта начинает оформлять россиянам шенгенские визы, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников румынского консульства.
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