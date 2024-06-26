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Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня

Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов заявил, что коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине.

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