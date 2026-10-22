Вдова новосибирского фермера Дениса Гурина, покончившего с собой в октябре 2025 года после возбуждения дела о краже зерна на 11,4 миллиона рублей, добивается возврата четырех грузовиков КамАЗ, удерживаемых на площадке «Татарскзернопродукта», и просит проверить обстоятельства возможного вымогательства 12 миллионов рублей.
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