Вдова новосибирского фермера Дениса Гурина, покончившего с собой в октябре 2025 года после возбуждения дела о краже зерна на 11,4 миллиона рублей, добивается возврата четырех грузовиков КамАЗ, удерживаемых на площадке «Татарскзернопродукта», и просит проверить обстоятельства возможного вымогательства 12 миллионов рублей.