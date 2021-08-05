Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" завезли в Уссурийск

Двести доз четвертой отечественной вакцины против COVID-19 — "Спутник Лайт" — поступило в ЧУЗ "РЖД-Медицина" на проспекте Блюхера, 10.
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- Связисты армейского корпуса ВВО на Сахалине вышли на полигон для отработки специальных задач
- В ходе совместного стратегического учения «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 2021» военнослужащие России и КНР применят беспилотную авиацию
Свежие комментарии