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Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" завезли в Уссурийск

Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" завезли в Уссурийск

Двести доз четвертой отечественной вакцины против COVID-19 — "Спутник Лайт" — поступило в ЧУЗ "РЖД-Медицина" на проспекте Блюхера, 10.

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