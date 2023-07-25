Бастрыкин пообещал, что все 849 фигурантов дел, заведенных СК за 9 лет по факту зверств Украины в Донбассе, ответят перед законом

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин пообещал, что все 849 фигурантов уголовных дел, возбужденных ведомством за 9 лет по факту зверств Украины на территории Донбасса, ответят перед законом.
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