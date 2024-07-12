Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Жена Боголюбова решила уволиться из МИД Украины после бегства мужа за границу по поддельному паспорту

Жена Боголюбова решила уволиться из МИД Украины после бегства мужа за границу по поддельному паспорту

Бывший первый заместитель министра иностранных дел, постпред Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова, который является партнером украинского олигарха Игоря Коломойского*.

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