СК РФ показал кадры с места крушения военного Ил-76

Первые выводы следствия: самолёт сбили ракетой.фото: t.me/sledcom_press--> Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения военно-транспортного Ил-76, перевозившего украинских пленных для обмена.
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