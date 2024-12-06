«Уснул за рулем»: путешественник из Владивостока совершил ДТП с опрокидываем

Во Владивостоке на улице Колесника 10а ст2 автомобилист совершил ДТП с опрокидыванием легковушки. Виновник аварии получил небольшие ссадины и ушибы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».