«Уснул за рулем»: путешественник из Владивостока совершил ДТП с опрокидываем

Во Владивостоке на улице Колесника 10а ст2 автомобилист совершил ДТП с опрокидыванием легковушки. Виновник аварии получил небольшие ссадины и ушибы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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