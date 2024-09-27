Загородный рынок: за лето цены на дома в России чуть просели, а вот на участки выросли

Еще из новостей сегмента: Санкт-Петербург обгоняет Москву по медианной стоимости загородной недвижимости, а новый законопроект обязывает владельцев регистрировать частные дома сразу после завершения строительстваПроанализировав актуальные на сентябрь 2024 года объявления о продаже домов на «Домклике», аналитики сберовского подразделения рассчитали* медианную стоимость квадратного метра предложения и определили таким образом, сколько стоит загородная недвижимость в регионах, где расположены крупнейшие города страны.