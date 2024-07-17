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Петербургский дневник

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Петербуржец вынес все из квартиры после решения суда о вселении бывшей жены

Петербуржец вынес все из квартиры после решения суда о вселении бывшей жены

Женщина намерена обратиться в суд Приставы исполнили решение суда о вселении 42-летней петербурженки с двумя детьми в трёхкомнатную квартиру, которую она приобрела с супругом, но после развода была вынуждена арендовать жильё.

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