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Петербургский дневник

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Врач Коршунова рассказала, как облегчить симптомы артрита

Врач Коршунова рассказала, как облегчить симптомы артрита

Важно избегать интенсивных физических нагрузок в период обострения заболевания Артрит представляет собой воспалительное заболевание суставов, которое характеризуется сильной болью, покраснением и повышенной температурой в зоне поражения.

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