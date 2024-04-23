Врач Коршунова рассказала, как облегчить симптомы артрита

Важно избегать интенсивных физических нагрузок в период обострения заболевания Артрит представляет собой воспалительное заболевание суставов, которое характеризуется сильной болью, покраснением и повышенной температурой в зоне поражения.
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