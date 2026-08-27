МИД РФ квалифицировал задержания Францией российских танкеров как морской разбой

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников охарактеризовал действия ВМС Франции по задержанию танкеров, приписываемых к российскому «теневому флоту», как пиратство и морской разбой.
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