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FiNE NEWS

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МИД РФ квалифицировал задержания Францией российских танкеров как морской разбой

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников охарактеризовал действия ВМС Франции по задержанию танкеров, приписываемых к российскому «теневому флоту», как пиратство и морской разбой.

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