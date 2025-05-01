Bloomberg: 72 сенатора США поддержали "сокрушительные" санкции против России

Один из ключевых союзников президента США Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что заручился поддержкой 72 законодателей для законопроекта, предусматривающего новые «сокрушительные» санкции против России.
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