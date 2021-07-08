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Кучеров о Василевском: «Он лучший. В этом году «Везину» дали парню из «Вегаса», в прошлом – кому-то еще. Бред»

Кучеров о Василевском: «Он лучший. В этом году «Везину» дали парню из «Вегаса», в прошлом – кому-то еще. Бред»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров после победы в Кубке Стэнли высказался о том, что вратарь «молний» Андрей Василевский не получил «Везина Трофи» по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ.

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