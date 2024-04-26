Китай призывает положить скорейший конец катастрофе палестинского народа -- МИД КНР

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Китай призывает соответствующую страну прекратить блокировать действия Совета Безопасности /СБ/ ООН, а вовлеченные стороны -- обеспечить беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ в сектор Газа, чтобы положить скорейший конец катастрофе палестинского народа.
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