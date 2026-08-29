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Правительство дополнительно выделило 9,7 млрд рублей на перевозку сельхозпродукции по железной дороге

Правительство дополнительно выделило 9,7 млрд рублей на перевозку сельхозпродукции по железной дороге

Правительство России направит дополнительные средства на поддержку ж/д перевозок продукции агропромышленного комплекса.

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