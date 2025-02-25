@ CNP/Global Look Press Tекст: Валерия Вербинина В США президент Франции Эммануэль Макрон хлопал Дональда Трампа по коленке и пытался представить дело так, будто всей душой радеет за мир на Украине.
Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»
Комментарии
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ШКИПЕР
Этот гомосек ну очень хитрож..пый .
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1 д.
Eduard
Переобулся....в лапти!
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22 час.
АндрейБорков
А каков результат переобувания Мони Макрона? Франция прекратила поддержку УкРкины? Что то кардинально поменялось кроме словоблудия? Хрен то там! А болтать можно все, что угодно. Надо по делам судить, а не по "переобуваниям в воздухе", а дела практически не изменились. Чему радоваться?
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10 час.
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