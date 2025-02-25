Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»

АндрейБорков

А каков результат переобувания Мони Макрона? Франция прекратила поддержку УкРкины? Что то кардинально поменялось кроме словоблудия? Хрен то там! А болтать можно все, что угодно. Надо по делам судить, а не по "переобуваниям в воздухе", а дела практически не изменились. Чему радоваться?