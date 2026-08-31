Trump smashed Iran's main oil terminal to smithereens — with the help of AI

US President Donald Trump continues to publish provocative messages and videos. The peace deal between the United States and Iran is not working out and this annoys the White House on the eve of congressional elections.
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