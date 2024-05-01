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Бобби Портис: «В Индиане будут кричать «Бобби – отстой». Я готов»

Во вторник Бобби набрал 29 очков и 10 подборов, «Бакс» обыграли «Пэйсерс» 115:92 и сократили отставание в серии (2-3).

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