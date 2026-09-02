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Царьград

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МИД России пообещал предотвратить провокации на выборах за рубежом

МИД России пообещал предотвратить провокации на выборах за рубежом

Москва предпринимает все меры для обеспечения безопасности голосования русских за границей в день выборов в Госдуму.

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