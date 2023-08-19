Россия к концу года выпустит смартфон, полностью заменяющий зарубежные аналоги

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(Полковник предположил, что отечественный смартфон будет дешевле топовых моделей Apple) ага Apple основывается на разработках чипов на технологиях EUV-литографии (Экстремальной УФ-литографии) с интегрированием полупроводников с размерами в меньше 7 нанометра. На установке ASML NXE 3350B стоимостью более 120 миллионов долларов. Она огромная, 180-тонная, потребляет почти 1 мегаватт электроэнергии, и ей нужно почти 1.5 тонны воды в минуту для охлаждения! Тут же стоит упомянуть немалый вклад российских умов. Например, один из создателей этой технологии — Банин Вадим Евгеньевич, сейчас директор по разработке в ASML. Также в компании работают и другие наши соотечественники! ASML — нидерландская компания, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. А это вообще взрывает мозг, ASML уже заканчивает разработку установок, которые позволят производить процессоры на 2 нанометровом техпроцессе и даже меньше всего через 4-5 лет! В теории этим способом можно создавать структуры уже критических размеров — настолько маленьких, что еще чуть-чуть и на них перестанут действовать законы обычной физики. То есть после 5 нм мы попадаем в квантовый мир! А что может предложить Россия? Придурки администраторы миртесен, почему надо постоянно заходить по нескольку раз на ваш обдолбанный сайт, и почему при смене пароля вы диктуете каким должен быть пароль? (Пароль должен содержать минимум одну цифру и по одной букве верхнего и нижнего регистра) пароль мой и я как хочу такой парольи устанавливаю. Достали уже своим дебилизмом. 😀😀😀😀