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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Испании де ла Фуэнте о том, что у него все еще нет нового контракта: «Для победителя Евро это ненормально. Не знаю, могло ли такое произойти с Луисом Энрике»

Срок действия текущего контракта 63-летнего специалиста истекает в этом году.  Под его руководством испанцы выиграли Евро-2024 в Германии, победив в финале сборную Англии.

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