В России начали собирать кроссоверы Rosva Motors. Первая партия уже отправлена госзаказчикам, но что это за машины — неизвестно

На калужском заводе компании «Автомобильные технологии» (ранее это был завод «ПСМА Рус», на котором выпускали авто Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) начали выпускать кроссоверы Rosva Motors — машины украшены пятиугольным логотипом с надписью RSV.