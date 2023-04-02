Патогенные генетические вариации повышают риск рака желудка, связанного с H. pylori — исследования

Большое исследование случай-контроль, проведенное международными исследователями из Центра интегративных медицинских наук RIKEN (RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS)) в Японии, показало, что люди, которые являются носителями определенных генетических факторов риска рака желудка, имеют гораздо больший риск, если они также были инфицированы бактерией хеликобактер пилори (H.