Audio-Technica представила полностью прозрачный виниловый проигрыватель за $2000

Инженеры Audio-Technica неустанно совершенствуют дизайн своих виниловых проигрывателей. После презентации в прошлом месяце парящего в воздухе проигрывателя Hotaru за $10 000 компания анонсировала модель AT-LPA2 с шасси и опорным диском из прозрачного акрила.
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