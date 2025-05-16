Audio-Technica представила полностью прозрачный виниловый проигрыватель за $2000

Инженеры Audio-Technica неустанно совершенствуют дизайн своих виниловых проигрывателей. После презентации в прошлом месяце парящего в воздухе проигрывателя Hotaru за $10 000 компания анонсировала модель AT-LPA2 с шасси и опорным диском из прозрачного акрила.