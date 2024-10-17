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В кастрюльке

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Вкуснее, чем на базаре. Пышное тесто для пирожков: рецепт на майонезе

Вкуснее, чем на базаре. Пышное тесто для пирожков: рецепт на майонезе

Пирожки с грибами — это традиционное блюдо русской кухни, которое известно и любимо многими. Они представляют собой небольшие изделия из теста с начинкой из грибов, которые выпекаются в духовке или жарятся на сковороде.

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