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Житель Шолоховского района признан судом виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции

Житель Шолоховского района признан судом виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции

Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего мужчины.

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