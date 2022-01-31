Житель Шолоховского района признан судом виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции

Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего мужчины.
Собранные Шолоховским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего мужчины.
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