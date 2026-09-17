Психолог Шпагина назвала признаки осенней апатии

Стойкое снижение настроения, потеря интереса к привычным занятиям и упадок сил могут указывать на осеннюю апатию, рассказала RT кандидат психологических наук Елена Шпагина.
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