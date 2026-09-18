Жители Москвы стали чаще оставлять питомцев ситтерам и зоогостиницам

Владельцы домашних животных стали чаще доверять уход за своими питомцами зоогостиницам и ситтерам. Об этом говорится в совместном исследовании компании «МегаФон» и сервиса по поиску зоонянь и ситтеров VOX, появившемся в распоряжении 360.