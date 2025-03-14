На Украине назвали возможный срок вступления в Евросоюз

Вице-премьер Стефанишина: Украина вступит в Евросоюз в 2030 году Вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна вступит в Европейский союз в 2030 году, сообщает Forbes.
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